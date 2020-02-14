Внук, убивший своих бабушку и дедушку-ветеранов, отправился в тюрьму до конца жизни

В Саратове суд вынес приговор 47-летнему мужчине, который убил своих 91-летнюю бабушку, ветерана Великой Отечественной войны, и 90-летнего деда.
Престарелые родственники погибли, потому что пытались защитить жену внука, которую тот, напившись, стал избивать.
Коллегия присяжных в областном суде признала виновным в жестком убийстве 47-летнего жителя Саратова.
Трагическое происшествие случилось еще 24 ноября 2018 года. Ранее судимый саратовец поссорился со своей женой, с которой вместе выпивал, и стал избивать женщину. мужчина нанес супруге 17 ударов руками, ногами и ножкой от стула. В результате избиения женщина получила черепно-мозговую травму, также муж сломал ей руку. Тогда она попыталась спрятаться в комнате, где жили 90-летний дед и 91-летняя бабушка мужа.
Старики стали за нее заступаться, после чего внук стал избивать металлическим бадиком и душить пожилых родственников. Свою бабушку злоумышленник убил, а дедушке причинил тяжелые травмы, в результате чего пожилой мужчина скончался в больнице, сообщает областная прокуратура и региональное следственное управление СК,
Судья на основании вердикта присяжных, которые признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения, назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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