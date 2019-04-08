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Внучка королевы Елизаветы выйдет замуж за миллионера
По инф. Polit.ru   
08 Апреля 2019 г.
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Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис выйдет замуж за 24-летнего миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. А ваши внучки выбрали себе женихов?

Внучка королевы Елизаветы выйдет замуж за миллионера

«Они невероятно счастливы и уже планируют свадьбу», — отметил он.

По словам источника, пара уже живет вместе.

Принцесса Беатрис выйдет замуж за 24-летнего миллионера Эдоардо Мапелли Моцци

«Не знаю, действительно ли он опустился на одно колено с кольцом, но они открыто говорят о браке. Это будет либо в этом году, либо, возможно, в начале 2020 года», — рассказал он.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на анонимный источник.

Polit.ru

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