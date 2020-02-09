Вменяема! Томскую пенсионерку, ищущую справедливости, проверили психиатры…

Томскую пенсионерку Римму Круць, которая подожгла во время протестного пикета подожгла плакат у здания Следственного комитета, сообщила, что после принудительной госпитализации в психиатрическую больницу врачи ее признали адекватной. Как сообщила пенсионерка ТВ2, медики выразили ей поддержку и сочувствие.

3 февраля Римма Круць, которая добивается расследования дела о мошенничестве при продаже ее мужу трактора, вышла с одиночным пикетом к зданию СУ СК РФ в Томске. Ее супруг заявил журналистам, что сотрудники управления, выглядывая из окон здания, смеялись над женщиной, и чтобы привлечь их внимание, она решила поджечь плакат, но из-за порыва ветра огонь перекинулся на одежду. В результате пикетчицу госпитализировали с легкими ожогами. Она подчеркнула, что сжигать себя не собиралась, произошел несчастный случай.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин после случившегося поручил проверить дело пенсионерки, однако на следующий день, когда женщина ехала на прием в правоохранительные органы, ее задержали полицейские и принудительно доставили в психиатрическую больницу.

Тогда Бастрыкин поручил проверить правомерность госпитализации пенсионерки.

Семья Круць уже несколько лет пытается добиться возбуждения дела о мошенничестве: пенсионеры купили трактор с перебитыми номерами, и поэтому не могут им ни пользоваться, ни продать. Между тем для покупки трактора пенсионеры Круць взяли кредит в 1,3 млн рублей.

Увы, в нашем Отечестве нередко люди отчаиваются найти справедливость! Вот и решаются на активные протесты, от который совсем недалеко и до политических акций - ведь отчаяние идет по нарастающей. Это касается и дел личных, и общественных:

По инф. rosbalt.ru

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