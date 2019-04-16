Властям рекомендовано внедрить систему "усыновления" пожилых бездомных

Президентский Совет по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) рекомендовал правительству РФ разработать концепцию и государственную программу помощи бездомным. Документ размещен на сайте СПЧ. Он разработан по итогам мартовского совещания по проблемам бездомных.

Напомним, на совещании глава СПЧ Михаил Федотов предложил использовать для адаптации бездомных людей механизм, который применяется при усыновлении детей, а «приемным семьям» платить компенсации. Теперь СПЧ рекомендует правительству и парламенту рассмотреть вопрос о законодательной регламентации «усыновления» пожилых бездомных. По этой программе, считают правозащитники, должна быть разработана «дорожная карта» и обозначены сроки ее создания.

Еще одна рекомендация СПЧ — создать методику переписи бездомных людей, чтобы составить «социальный портрет» и выработать общие меры по преодолению состояния бездомности в целом по стране.

Также СПЧ обращает внимание губернаторов и Минтруда на необходимость создания, хотя бы в крупных городах, комплексных центров помощи бездомным, где были бы здравпункты для первичного приема.

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Напомним, что общее число бездомных людей ("бомжей") в России неизвестно никому. Бездомность - это крайнее, отчаянное проявление бедности в России, которая является позором давно уже, якобы, "вставшей с колен страны". К сожалению, в обществе распространено и такое мнение, что "бомжи" сами виноваты в своем положении (и нередко это действительно так, поскольку речь идет о пьянстве и низкой социальной адаптации). Но вот вывод из этого делается бесчеловечный: нечего им помогать, пусть подыхают... Надеемся, наши читатели эту точку зрения не разделяют: ведь каким бы ни был человек - он остается хранилищем души, пусть и заблудшей. Кроме того, асоциальные элементы становятся проводниками преступного образа жизни... Ну и насчет вины - давайте помнить русскую поговорку, про "от тюрьмы да от сумы не зарекаться".

По инф. rosbalt.ru

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