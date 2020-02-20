Власти ухудшили прогноз по росту населения в России

Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития. В нем ожидания по росту численности населения России до 2024 года были снижены. Так, по состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения страны составляет 146,74 млн человек.

Прогноз МЭР был составлен с учетом новых мер поддержки рождаемости, объявленных президентом Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию. Согласно документу, численность населения России составит в 2020 году — 146,8 млн вместо 147 млн человек из предыдущей версии прогноза; в 2021 году — 147 млн (147,3 млн человек); в 2022 году — 147,2 млн (147,7 млн); в 2023 году — 147,4 млн (148,2 млн); в 2024 году — 147,5 млн (148,7 млн).

Напомним, что президент анонсировал серьезные меры поддержки материнства и детства, только вот эксперты сомневаются, что они помогут:

Ранее предполагалось, что население будет расти на 300–400 тыс. человек ежегодно, теперь же ведомство ожидает более скромных темпов — на уровне 200 тыс. человек в год.

Вместе с тем, расчеты Минэкономразвития идут вразрез с демографическим прогнозом Росстата. Согласно его среднему варианту, в текущем году население РФ сократится на 90,6 тыс. человек и впоследствии убыль будет только расти.

К 2024 году служба статистики прогнозирует сокращение численности до 145,9 млн человек.

Отмечается, что число россиян сокращается с 2018 года, в 2009–2017 годах население страны непрерывно росло. Естественная убыль населения, по данным Росстата, не компенсируется за счет миграции. В 2024 году она превысит миграционный прирост в два раза, а на спад пойдет только с 2027 года.

Росстат ожидает, что суммарный коэффициент рождаемости к 2035 году вырастет с 1,503 в 2019 году до 1,579. При этом к 2025 году коэффициент рождаемости обвалится до 1,415. Это расходится с планами правительства. Так, в нацпроекте «Демография» заложено увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину к 2024 году.

По инф. rosbalt.ru

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