Власти Петербурга разъяснили претензии к кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Администрация Василеостровского района в Петербурге не закрывала кафе «Добродомик», проводившего бесплатные обеды для пенсионеров, поскольку на это у нее нет полномочий. Однако в ходе проверки в кафе были выявлены нарушения, которые собственники должны устранить. Об этом сообщили в пресс-службе района.

Представители администрации отметили, что проверка «Добродомика» была проведена сотрудниками отдела потребительского рынка администрации Василеостровского района в ходе обычного рейда по обращениям жителей на портал «Наш Санкт-Петербург», а также по информации комитета по благоустройству.

«Такая работа проводится у нас постоянно, мы обязаны ее выполнять. И если есть нарушения закона, их нужно устранить. Никаких злых умыслов по поводу кафе „Добробдомик“ у нас нет», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время кафе работает в обычном режиме. Хозяйке «Добродомика» выдали уведомление о том, что она обязана явиться в администрацию района, где сможет показать разрешение на вывеску, признанную незаконной.

Ранее совладелица «Добродомика» Александра Синяк, сообщила, что кафе закрыто по предписанию администрации Василеостровского района. Эта информация вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

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Вместе с тем, выясняется, что у этой истории может быть и политическая подоплека.

Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» направило открытое обращение к врио губернатора Александру Беглову в связи с закрытием кафе «Добродомик». Текст документа опубликовала в своем Facebook руководитель отделения Марина Шишкина.

Авторы письма считают, что действия против кафе связаны с намерением команды «Добродомика» выдвинуться кандидатами в депутаты муниципального совета муниципального округа «Васильевский» от партии «Справедливая Россия».

«Считаем действия администрации Василеостровского района необоснованными. Приостановку деятельности кафе „Добродомик“ мы расцениваем как давление на политических оппонентов», — пишут представители партии. Они просят Беглова «пресечь воспрепятствование благотворительной деятельности василеостровцев, открыто заявивших о своем намерении участвовать в муниципальных выборах».

В обращении также отмечается, что благотворительный проект реализуется с 2016 года. В будние дни в кафе бесплатно кормят обедами не менее 300 нуждающихся пожилых людей.

По инф. rosbalt.ru

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