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Власти Кубани связывают её нехорошую онкостатистику с... завидной географией
По инф. polit.ru   
18 Июня 2019 г.
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Пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края заявила, что высокая распространенность онкологических заболеваний в регионе связана с географическими особенностями — в частности, повышенной солнечной активностью, — и большим количеством переезжающих туда граждан пенсионного возраста.

министерство здравоохранения Краснодарского края заявила, что высокая распространенность онкологических заболеваний в регионе связана с географическими особенностями

«В Краснодарский край традиционно переезжают жить люди пенсионного возраста, а это именно тот контингент, который наиболее подвержен онкозаболеваниям. Кроме того, у нас солнечный регион, а ультрафиолетовые лучи увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований. Поэтому распространенность рака в регионе всегда была выше, чем в других субъектах», — процитировала пресс-служба ведомства главного онколога Кубани Романа Мурашко.

По его словам, по итогам 2018 года зафиксированный в Краснодарском крае уровень смертности от онкологических заболеваний был ниже среднероссийских показателей — а это значит, что местные врачи успешно работают в сфере диагностики рака на ранних стадиях.

В сборнике об онкологической помощи россиянам в 2018 году, опубликованном на сайте главного онколога министерства здравоохранения РФ, было указано, что наиболее широко рак был распространен в Курской области, Мордовии и Краснодарском крае.

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