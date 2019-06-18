Власти Кубани связывают её нехорошую онкостатистику с... завидной географией

Пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края заявила, что высокая распространенность онкологических заболеваний в регионе связана с географическими особенностями — в частности, повышенной солнечной активностью, — и большим количеством переезжающих туда граждан пенсионного возраста.

«В Краснодарский край традиционно переезжают жить люди пенсионного возраста, а это именно тот контингент, который наиболее подвержен онкозаболеваниям. Кроме того, у нас солнечный регион, а ультрафиолетовые лучи увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований. Поэтому распространенность рака в регионе всегда была выше, чем в других субъектах», — процитировала пресс-служба ведомства главного онколога Кубани Романа Мурашко.

По его словам, по итогам 2018 года зафиксированный в Краснодарском крае уровень смертности от онкологических заболеваний был ниже среднероссийских показателей — а это значит, что местные врачи успешно работают в сфере диагностики рака на ранних стадиях.

В сборнике об онкологической помощи россиянам в 2018 году, опубликованном на сайте главного онколога министерства здравоохранения РФ, было указано, что наиболее широко рак был распространен в Курской области, Мордовии и Краснодарском крае.

Еще по этой теме:

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ