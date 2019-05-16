Власти Красноярска отказались строить храм на месте парка: не вышло бы как на Урале!

В Красноярске отменили решение о возведении православной церкви в зеленой зоне. Разрешение отозвал мэр города Сергей Еремин.

Храма на территории в Октябрьском районе не будет из-за «наличия сквера и необходимости сноса зеленых насаждений», сказано в его постановлении.

Ранее инициативная группа заявила, что нужно не допустить вырубку деревьев.

Напомним, столице Урала - Екатеринбурге третий день продолжаются народные протесты из-за строительства в сквере храма. Недовольные уничтожением зеленой зоны горожане несколько раз сносили забор, возведенный строителями. Сначала защитникам сквера противостояли крепкие молодые люди из академии единоборств, потом на место прибыл ОМОН.

По инф. rosbalt.ru

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