Власти чешут в затылке: что делать с должниками по ЖКХ?

В Курганской области коммунальные долги достигли критической отметки. Чтобы остановить дальнейший рост, власти готовы пойти на крайние меры, пишет "Российская газета" .

По данным регионального департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства, общий долг за услуги ЖКХ составляет 3,95 миллиарда рублей. Почти 2,5 миллиарда из этой суммы накопили жители. Только за тепло одному поставщику они задолжали около 1,14 миллиарда. На бюджетных организациях висят неоплаченные счета за тепло, свет, воду и газ на 842 миллиона, коммерческие предприятия должны 659 миллионов рублей. Просроченная задолженность (неплатежи за два и более месяцев) приближается к трем миллиардам.

Цифры шокирующие. В некоторых районах годовые бюджеты в два, а то и три раза меньше, чем коммунальный долг. В Кургане, например, собственные доходы составляют всего 4,4 миллиарда. Но именно здесь больше всего неплательщиков. Одна из управляющих компаний задолжала 21 миллион рублей. В некоторых многоэтажках не платят целыми подъездами.

Ежегодно судебные приставы в пользу УК и ресурсоснабжающих организаций взыскивают около миллиарда рублей. И все равно ситуация кардинально не меняется, наоборот, общий долг увеличивается примерно на 600-700 миллионов в год. В профильном департаменте рост отчасти связывают с повышением тарифов и неплатежеспособностью населения. По официальным данным, в Курганской области самый высокий уровень бедности в УрФО - почти 20 процентов жителей имеют доход ниже прожиточного минимума. Правда, для малоимущих предусмотрены льготы. Если расходы на оплату ЖКУ превышают 22 процента совокупного дохода семьи, можно подать заявление на субсидию. Только вот главным условием получения такой поддержки является отсутствие долгов. Между тем судебные приставы отмечают: 67 процентов должников работают и получают зарплату, то есть имеют стабильный доход, примерно треть - пенсионеры.

Четверть неплательщиков добровольно гасит долг, как только получает сообщение о возбуждении исполнительного производства

По наблюдению руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области Ирины Уваровой, в последнее время проявилось такое негативное явление, как жилищно-коммунальный нигилизм. Живет себе человек в благоустроенной квартире, не платит за услуги и ни о чем не беспокоится. И только когда дело доходит до суда, ареста недвижимости, вдруг спохватывается. Один такой "нигилист" накопил долга 170 тысяч рублей. У него арестовали земельный участок. Буквально на следующий день он погасил разом всю задолженность. Другой хронический неплательщик строит агропромышленный комплекс, имеет в собственности автобус и два легковых автомобиля, а вот за услуги ЖКХ рассчитался, лишь когда понял, что может лишиться всего этого добра. Некоторые должники живут в элитных домах, коттеджах, занимают высокие должности, ведут бизнес. Кстати, четверть всех уклонистов добровольно гасит долг, как только получает сообщение о возбуждении исполнительного производства. Тем не менее имущество должников на полмиллиона рублей передано на реализацию.

Но есть и другие категории злостных неплательщиков. Как рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин, некоторые граждане не платят за услуги ЖКХ принципиально. Когда их начинают прижимать, придумывают кучу отговорок, например, что несколько лет назад просили устранить какую-то коммунальную неполадку в квартире, никто на просьбу не отреагировал, они обиделись и объявили бойкот. А приставы выявили еще более странную группу должников: они достигли пенсионного возраста, но пособие не оформили. Официально нигде не работают и пенсию не получают. Таковых набралось 1,5 тысячи человек.

По словам Ирины Уваровой, с каждым должником приставы работают индивидуально. Если видят, что пожилой человек тратит много денег на лекарства и не может погасить задолженность, идут навстречу и удерживают из пенсии лишь небольшую сумму. Но платить все равно нужно и лучше это делать вовремя, ведь в итоге придется погасить не только сумму долга, но и пени, а также семь процентов исполнительского сбора. Кроме того, у должника могут заблокировать счет, не выпустить за границу - каждый восьмой коммунальный должник в Курганской области уже испытал на себе эту санкцию.

Чтобы переломить негативную тенденцию, в Зауралье готовы на крайние меры: злостных неплательщиков выселять из квартир в неравноценное жилье. Такая практика в российских регионах уже отработана. Инициаторами обычно выступают поставщики услуг, но, как это будет происходить в Курганской области, где 8,5 тысячи человек имеют долги только перед УК, пока неясно.

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Между тем

Накануне майских праздников поставщик газа в одностороннем порядке прекратил подачу топлива в котельную сельхозакадемии, задолжавшей ему более 21 миллиона рублей. Без тепла остались также семь многоквартирных домов в селе Лесниково, где находятся вуз, детский сад, лицей и дом-интернат для престарелых и инвалидов. После вмешательства прокуратуры теплоснабжение возобновлено, поставщиков предупредили о недопустимости нарушения прав граждан, сообщили в областном надзорном ведомстве.

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