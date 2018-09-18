Владивосток: коммунист, "почти выигравший выборы" смягчает позицию

Не прошло и суток, как кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморского края Андрей Ищенко отказался проводить голодовку в центре Владивостока.

Политик также передумал возводить палаточный лагерь перед администрацией региона.

На решение коммуниста, который неожиданно «уступил» врио губернатора выдвиженцу от «Единой России» Андрею Ищенко, несмотря на то, что лидировал по итогам подсчета более 90% голосов, повлияла рекомендация лидера партии Геннадия Зюганова.

Ищенко отметил, что появились «нотки взаимодействия» с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой.

По инф. rosbalt.ru

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