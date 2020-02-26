Владимирцы — против строительства трассы М12 по заповедным лесам

Жители Владимирской области выразили протест маршруту прохождения платной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань.
Накануне утром активисты из города Радужный и Судогодского района, недовольные прохождением будущей трассы по населенным пунктам и заповедной природе области, написали на льду озера Якуши фразу «М12, иди в зад».
По словам организаторов флешмоба, они выразили свое отношение к работе госкомпании «Автодор» и института «Стройпроект», а также иносказательно указали заказчикам и проектировщикам «единственную трассировку» автобана. Участники флешмоба развернули рядом с гигантскими буквами на снегу растяжку со словами «Победа за нами».
Как отмечает издание, изначально платная дорога должна была пройти по заповедной пойме реки Клязьма, а осенью прошлого года «Автодор» предложил трассировку через населенные пункты Вяткинского сельского поселения со сносом части жилых домов в деревне Гридино. Это спровоцировало протесты местного населения.
Экология стала одной из самых волнующих для людей тем. Граждане не хотят мириться с размещением рядом с жилыми массивами дорожных трасс, опасных производств, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов. И зеленую территорию просто так у них теперь не отобрать. Выходят на улицы с протестами люди не просто, чтобы посотрясать воздух. Они имеют намерения обязательно быть услышанными властями и бизнесом, построить с ними продуктивный диалог и найти пути решения проблемы, которые устраивали бы, конечно, не только «верхи».
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