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Владимир Зеленский зазывает «американских украинцев» назад, на родину
По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2020 г.
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Репатриантов из США получат возможность вернуться на Украину и получить гражданство. Украинские власти уже начали работу над соответствующей реформой, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Newsweek.

Владимир Зеленский зазывает «американских украинцев» назад, на родину

По его словам, «Вашингтон — стратегический партнер Киева, а выходцы с Украины, эмигрировавшие в США, должны иметь возможность вернуться на родину». И если захотят, они смогут иметь двойное гражданство.

Зеленский также поблагодарил американских властей за поддержку, которую те оказывают республике, и выразил надежду, что все больше местных выпускников смогут учиться в американских университетах.

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По инф. rosbalt.ru

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