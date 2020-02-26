Владимир Зеленский требует от своих министров рассчитаться с украинскими шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в течение двух месяцев выплатить шахтерам всю задолженность по заработной плате. Если этого не будет сделано, глава государства пригрозил оставить министров без зарплаты, сообщает «112 Украина».

«Я очень прошу в ближайшие 2 месяца, март—апрель, закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы», — сказал президент.

По словам Зеленского, задолженность уже превысила 1 млрд грн.

В начале февраля вопрос о зарплатных долгах и разработке концепции реорганизации угольной отрасли Украины рассматривался с участием президента, членов Кабмина и депутатов Верховной рады. После этого правительство перечислило 163 млн грн для погашения задолженности.

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По инф. rosbalt.ru

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