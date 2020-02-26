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Владимир Зеленский требует от своих министров рассчитаться с украинскими шахтерами
По инф. rosbalt.ru   
26 Февраля 2020 г.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в течение двух месяцев выплатить шахтерам всю задолженность по заработной плате. Если этого не будет сделано, глава государства пригрозил оставить министров без зарплаты, сообщает «112 Украина».

Владимир Зеленский требует от своих министров рассчитаться с украинскими шахтерами

«Я очень прошу в ближайшие 2 месяца, март—апрель, закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы», — сказал президент.

По словам Зеленского, задолженность уже превысила 1 млрд грн.

В начале февраля вопрос о зарплатных долгах и разработке концепции реорганизации угольной отрасли Украины рассматривался с участием президента, членов Кабмина и депутатов Верховной рады. После этого правительство перечислило 163 млн грн для погашения задолженности.

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По инф. rosbalt.ru

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