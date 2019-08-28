Владимир Владимирович, как же на мотоцикл — да без шлема?!

Дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю отказалась штрафовать Владимира Путина за поездку на мотоцикле без шлема. Об этом ообщает юрист Максим Чихунова в своем Facebook. Ранее он попросил ведомство проверить президента на соблюдение закона о дорожном движении.
В севастопольской Госавтоинспеции заявили: правила дорожного движения не распространяются на протокольные мероприятия (как и на спортивные соревнования и военные парады), поскольку «дорожное движение на участках дорог полностью снимается (запрещается)». Соответственно, требования ПДД не применимы к лицам, принимающим участие в таких мероприятиях.
10 августа президент России Владимир Путин побывал в Крыму. Там, в числе прочих мероприятий, он прокатился на мотоцикле. Шлем глава государства не надел. За спиной президента сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, в коляске устроился глава Крыма Сергей Аксенов. Сопровождали Владимира Путина байкеры из клуба «Ночные волки».
В 2011 году президент также появился во главе колонны байкеров на мотоцикле без шлема. При этом на вопрос об отсутствии наказания за нарушение ПДД в МВД заявили: «Вы что, не понимаете?».
В мае 2018 года перед церемонией официального открытия автомобильного движения на Крымском мосту глава государства проехал по мосту за рулем КамАЗа, при этом не пристегнувшись ремнем безопасности. Отсутствие штрафа тогда объяснили тем, что до открытия мост не являлся дорогой общего пользования.
В России как принято? Президент (генсек, царь...) - он на то и президент, чтобы правилами пренебрегать, власть имущим вообще положено всё, что не положено простому люду. Но неужели не задумывается глава государства о том, что подает не самый лучший пример подрастающему поколению? Ведь многие подростки захотят повторить подобные поступки, и попробуй объясни им потом, почему президенту можно, а им - нельзя? Ведь это какое ни крути, но пренебрежение к правилам дорожного движения. Молодые люди, возмущенные положением дел в стране, и так выходят на митинги, требуя соблюдения прав и положений Конституции, и подобное поведение со стороны президента явно не повышает его репутацию в глазах нового поколения страны. А в целом... у нынешней молодежи — людей, которым сейчас от 18 до 28 лет — в принципе обнаруживается новый тип гражданской включенности. Внукам очень важно участвовать в разных социальных и экологических проектах, а еще у них очень острое чувство справедливости.
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