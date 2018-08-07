Владимир Винокур попрощался с умершей мамой в своём Instagram

Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил о кончине своей матери.

Заслуженный учитель РСФСР, преподаватель русского языка и литературы Анна Винокур скончалась на 97-м году жизни.

«Дорогая мамочка. Люблю тебя. И буду любить тебя всегда. Прощай, родная», – написал у себя в Instagram юморист Владимир Винокур.

Его дочь Анастасия Винокур тоже попрощалась с бабушкой в Instagram: «Прощай, наша Королева Анна... Ты прожила долгую, интересную и очень красивую жизнь. Покойся с миром. Всегда будем любить и помнить...»

По инф. sobesednik.ru

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