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Владимир Винокур попрощался с умершей мамой в своём Instagram
По инф. sobesednik.ru   
07 Августа 2018 г.
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Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил о кончине своей матери.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил о кончине своей матери

Заслуженный учитель РСФСР, преподаватель русского языка и литературы Анна Винокур скончалась на 97-м году жизни.

«Дорогая мамочка. Люблю тебя. И буду любить тебя всегда. Прощай, родная», – написал у себя в Instagram юморист Владимир Винокур.

Его дочь Анастасия Винокур тоже попрощалась с бабушкой в Instagram: «Прощай, наша Королева Анна... Ты прожила долгую, интересную и очень красивую жизнь. Покойся с миром. Всегда будем любить и помнить...»

По инф. sobesednik.ru

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