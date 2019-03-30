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Владимир Путин задекларировал 18,7 млн рублей дохода. Чисто символическая сумма, если разобраться...
По инф. rosbalt.ru   
30 Марта 2019 г.
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Президент РФ Владимир Путин, а также представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, соответствующие документы будут опубликованы в сроки, установленные законом. Появился повод порассуждать - а что такое зарплата главы государства и как к ней относиться?

Президент РФ Владимир Путин, а также представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год

Отмечается, что в 2018 году глава государства задекларировал доход за 2017 год в размере 18 млн 728 тыс. 268 рублей.

Напомним, что высокопоставленные госслужащие обязаны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей, каждый год до 1 апреля.

Соответствующие материалы будут опубликованы на официальном сайте каждого ведомства в течение двух недель. При этом неподанная в срок декларация или ложная информация о доходах или расходах может привести к потере должности.

Ранее декларации о доходах подали все члены правительства РФ и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также члены Совета Федерации.

Заметим, что если отвлечься от красиво звучащей "на бытовом" уровне цифры, то 18,7 млн рублей за год - это очень скромно. Если сопоставить ее с объемом ответственности за решаемые президентом страны задачами. И если сравнить с доходами многих олигархов. И если сравнить с доходами коллег-президентов из других стран — например, глава крошечного на карте мира Сингапура Ли Сянь Лун - получает на руки чуть ли не в 10 раз больше, 1,76 млн долларов, а американский президент Дональд Трамп 400 тыс (правда, он от этих денег отказался официально, будучи и так весьма не бедным человеком).

Рассуждать о доходах и состояних глав государств с бытовой точки зрения - вообще неразумно (хотя и есть соблазн, конечно, сопоставлять с нашими пенсиями...). Дело же в другом - насколько эти доходы прозрачны и насколько гарантируют разумное поведение национальных лидеров на высшем посту. Тот же президент США (любой) - может достаточно спокойно проиграть выборы или даже пережить импичмент, мир не рухнет - и безумные поступки в попытках цепляться за власть не будут предприниматься. Люди это, как правило, не бедные - и могут спокойно "выйти на пенсию" (но если коробчили, брали "откаты" - то есть риск попасть под расследование, как это произошло в Бразилии, в Аргентине...) . А лидеры не совсем демократических государств - вроде Казахстана, скажем - вынуждены придумывать тонкие комбинации, позволяющие им сохранять свой статус неприкосновенности. Как ни парадоксально, но здравомыслящие народы должны беспокоиться о том, чтобы у их лидеров все было хорошо с финансами: это относительно гарантирует страны от злоупотреблений и сумасбродств (хотя крыша поехать может у любого, конечно).

...А собственные наличные деньги "за работу" многим президентам не так уж и нужны. Ну что такое для Владимира Владимировича Путина, скажем, 18 миллионов - когда фактически (по традиции царей и генсеков) к его услугам - 1\7 часть земной суши? Плюс карманный парламент, плюс послушное правительство... Да ерунда это на постном масле, а не деньги. Не за них же он трудится! И декларацию наверняка не сам заполнял - просто расписался. И правильно, нечего время на ерунду терять.

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