Владимир Путин высказался в защиту памяти о подвиге советских солдат

Президент РФ Владимир Путин заверил, что страна не позволит «перечеркнуть подвиг» советских военных во Второй Мировой войне. С таким заявлением он выступил во время празднования Дня Победы в Москве.

«Подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и холокоста, сейчас пытаются перечеркнуть и переврать историю. Мы не позволим этого сделать», — сказал Путин.

Также он отметил, что Россия по-прежнему помнит о трагедии войны и понимает «серьезность современных угроз», включая «нетерпимость» и «агрессивный национализм». На этом фоне Россия, по его словам, «готова к конструктивному, равноправному партнерству».

Тем временем на Красной площади в столице проходит военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют 13 тыс. человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.

По инф. rosbalt.ru

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