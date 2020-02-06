Владимир Путин поделился секретом долголетия. Мозг тренировать надо!

Чем дольше человек тренирует мозг, тем дольше он живет, заявил президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце.

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Владимир Путин затронул тему долголетия: «Что касается молодости тех, кто читает лекции, специалисты в области генетики, в области мозга и другие узкие специалисты скажут более точно, но насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается, молодость продолжается из-за этого».

Так, преподаватели вузов живут долго, как раз благодаря работе мозга, привел пример глава государства.

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