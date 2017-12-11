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Владельцы квартир скоро напрямую будут платить за свет, тепло и воду
|Ольга Бухарова, "Российская газета"
|11 Декабря 2017 г.
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Больше всего жителей регионов беспокоят завышенные начисления за коммуналку. Собственники жилья скоро смогут напрямую расплачиваться за тепло и воду с поставщиками ресурсов. Но уменьшит ли это платежи? Об очередных реформах в ЖКХ во время "горячей линии" в "Российской газете" рассказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.
Светлана Викторовна, в преддверии нового года всех без исключения интересует: насколько вырастут тарифы за коммуналку в следующем году? Уже известно, что с июля цены на отопление, водоотведение, газ, воду и электроэнергию в Москве не поднимутся больше чем на 5,5 процента. А как в других регионах?
Светлана Разворотнева: Ежегодно постановлением правительства утверждаются "коридоры", в соответствии с которыми в каждом регионе растет платеж за жилищно-коммунальные услуги. На 2018 год этот документ уже утвержден. Коммуналка в среднем по стране вырастет примерно на 4 процента. Но есть регионы, в которых с 1 июля тарифы на ЖКУ будут выше. Например, в Якутии и Санкт-Петербурге рост составит 6 процентов. По тарифам на воду, тепло и свет расценки устанавливают в каждом субъекте РФ местные власти. Уже сейчас ясно, что на них цены вырастут незначительно, в пределах инфляции.
Но почему тогда так часто люди жалуются, что платежи за коммуналку выросли чуть ли не в полтора-два раза?
Светлана Разворотнева: Региональные власти используют определенные уловки и возможности, чтобы увеличить установленный тариф. Так, в прошлом году на многих территориях накручивали "жировки" за счет тарифа на отдельный ресурс под видом какой-нибудь инвестиционной программы. Кроме того, у нас еще очень любят "играть" на нормативах - не сколько стоит единица ресурса, а какое количество вы потребили реально.
Проверить это необычайно сложно. Поэтому у нас часто случается так, что по закону все правильно - рост в пределах инфляции, - а платежка увеличивается в полтора раза. С каждым таким случаем надо разбираться отдельно.
Могу привести поразительные случаи. Например, в Выборге Ленинградской области жители платили за тепло по одному тарифу. Однажды между энергоснабжающей компанией и потребителями появляется еще одна организация, у которой ничего нет, только кусок трубы. С ее появлением тариф увеличивается в два раза. Люди начинают возмущаться. Причем посредник выкручивает собственникам руки, требуя заключить договор с ними. В результате разбирательств оказалось, что в этом сезоне регулятор Ленинградской области утвердил тариф на тепло только для юридических лиц, а жителям Выборга предложили нового поставщика с отдельным тарифом. По закону вроде бы все правильно, а теплоресурсы подорожали для жителей в два раза. Оказывается, и такое бывает. Сейчас пытаемся разобраться с этой историей.
В Астрахани жильцымногоэтажки сами собирают деньги на ремонт подъездов, хотя в графе квитанций есть пункт "текущий ремонт и содержание общего имущества". УК выделяет лишь рабочих. Так и должно быть? Как сделать, чтобы ремонт проводился своевременно и без дополнительных сборов?
Светлана Разворотнева: Если многоэтажка обслуживается УК, то все работы по дому должны включаться в план на следующий год.
Самостоятельно, по своей инициативе, увеличивать платежи управдомы не имеют права. Собственники должны спрашивать с УК, что она делает за их деньги. У председателя Совета многоквартирного дома есть право подписывать акты сдачи-приемки работ, которые выполняет управляющая компания. Лучше это делать каждый месяц. Если вы понимаете, что она что-то недоделала из того, что запланировано на этот год, то можно эти акты не подписывать. И тогда будет произведен перерасчет, и УК должна будет эти работы завершить.
Деньги на капремонт не могут пойти на ремонт подъездов?
Светлана Разворотнева: Капремонт - это отдельный вид работ. Есть минимальный перечень обязательных видов работ, утвержденный на федеральном уровне (в регионах его немного расширяют), куда входят крыша, стены, фундамент, инженерные коммуникации. Все работы, которые входят в капремонт по вашему дому, вы можете найти на сайте регионального оператора капремонта. Косметический ремонт - покраска подъезда, устранение мелких трещин - к капремонту не относится.
Скоро у собственников появится возможность напрямую платить за воду, свет и тепло ресурсоснабжающим организациям. Когда это начнет работать?
Светлана Разворотнева: Законопроект на днях прошел первое чтение. Надеемся, что в начале 2018 года депутаты его примут. Фактически сегодня полстраны уже рассчитывается напрямую, но все они по факту являются нарушителями. А скоро каждый собственник сможет это сделать легитимно, заключив с компанией-поставщиком ресурсов договор.
Все смогут напрямую заключать такие договоры с ресурсниками?
Светлана Разворотнева: Пока в законопроекте есть нюансы, которые не всем нравятся. Документ предписывает, что переход на прямые договоры возможен по решению общего собрания жильцов, если компания-поставщик не возражает. Второй возможный вариант - по инициативе ресурсоснабжающей организации, когда за УК висят долги за два года. И все они должны быть доказаны судом.
В ряде регионов ресурсникам очень удобно ни за что не отвечать и все свои недоимки, претензии перевешивать на управляющую компанию. В свою очередь и управдомы не хотят это делать за них. Как быть в этой ситуации? Инициаторы законопроекта стремятся на первом этапе легитимизировать хотя бы то, что в стране и так фактически реализуется. Например, в Воронеже, Твери, Астрахани и других городах уже перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями.
Насколько собственнику будет выгодно платить поставщику? Не запутается ли в платежках?
Светлана Разворотнева: Москвичи уже получают несколько платежек, а есть регионы, в которых давно квитанции приходят пачками. В Курской области каждый год бросают людям в почтовые ящики разное число платежек.
У меня есть другие опасения: пока в тех регионах, которые уже перешли на прямые расчеты, довольно часто платежи за потребленные ресурсы вырастают. Потому что ресурсник заинтересован в том, чтобы получить с потребителя по максимуму. И подозреваю, что и приписывают порой больше потребленного по факту. И если в управляющей компании, как правило, есть свои юристы, которые могли бы с подобными случаями разбираться квалифицированно, то собственникам, оплачивающим напрямую, будет сложнее доказывать, что им выставили завышенную сумму. Это может стать серьезной проблемой для потребителя.
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