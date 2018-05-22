Выяснено: где в России... больше матерной брани

Пермь возглавила рейтинг самых матерящихся крупных городов России. Об этом говорится в исследовании, проведенном маркетинговым агентством Zoom Market.

Согласно исследованию, в тройку лидеров также вошли Воронеж и Иваново. В первой десятке оказались Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Москва заняла 18 место, а Петербург — 23 место. Замкнула перечень из тридцати городов, где часто можно услышать нецензурную брань, — Казань.

В опросе приняли участие три тысяч человек в возрасте от 18 до 54 лет.

По инф. rosbalt.ru

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