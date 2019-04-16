Вице-премьер Голикова ляпнула "душевную глупость" в адрес учителей и медработников

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала работников социальной сферы, которые «не очень лицеприятно» высказываются о своей работе, уходить из профессии. Что именно и конкретно хотела сказать Татьяна Алексеевна - не очень понятно (если вдуматься). Но звучит крайне неприятно для педагогов и врачей (а именно их, в основном, понимают под "работниками социальной сферы") - потому что именно они часто и вполне резонно сетуют по поводу недооцененности своей работы в обществе и государстве...

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«Хочу ваше внимание обратить на то, что этого быть не должно, и еще раз сказать, что если вы выбрали эту профессию, то вы должны оставаться в ней со всей душой. Если вы не готовы оставаться в ней всей душой, значит, вы должны эту профессию покинуть», — добавила она.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что недовольные учителя могут переквалифицироваться и заняться бизнесом.

«Самое главное — это личный выбор. Меня часто об этом спрашивают. И по учителям, и по преподавателям — это призвание. А если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес», — уточнил он.

После этого в интернете появилась петиция россиян, которых такое мнение возмутило.

Вице-премьер Татьяна Голикова, сказав про работников социальной сферы, «не очень лицеприятно» высказывающихся о своей работе, употребила неясный термин, считает вице-президент КТР и депутат Госдумы Олег Шеин. Как заявил член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, фразу можно толковать по-разному:

— Этот кусок фразы непонятен, неясно, какую смысловую нагрузку несет понятие „нелицеприятно“ у Татьяны Голиковой. Одна история, если речь идет о том, что сотрудник социальной сферы бездушно работает с людьми, которые приходят в соцзащиту. Туда приходят люди за социальной помощью и поддержкой, часто нуждающиеся и в эмоционально-психологической помощи. И если эти люди встречают там агрессию работников, то получают большой стресс. Если Голикова прочитала некую мораль таким сотрудникам, то тут с ней содержательно спорить нельзя, тут она права. Другая история, если работник социальной сферы говорит: у нас низкая зарплата, плохие условия труда. Тогда он не о работе „нелицеприятно“ отзывается, а об условиях работы. Это совсем другое дело, и если Голикова такие высказывания работников имела в виду, то тут она не права, — сказал Олег Шеин.

Добавим, что оценка Олега Шеина - восхитительна своей политичностью. На самом же деле, если чиновник такого уровня как вице-премьер выражается столь путанно, что его слова приходится трактовать "с одной стороны, с другой стороны" - это означает, что человек сморозил явную глупость. Тем более, обращаясь к тысячам и миллионам людей, чей труд - очевидно недооценен и которые имею реальные основания сетовать на низкие зарплаты (а также на избыточную бюрократизацию, на отсутствие карьерных перспектив и возможностей саморазвития...) О зарплатах российских педагогов - читайте по этой ссылке, а о зарплатах медиков - по этой.

Ну и вообще, выражения "не очень лицеприятно" - в русском языке не существует. Есть слово "нелицеприятно" - так говорят по поводу прямых критических оценок конкретных людей. Например, вице-премьеров...



По инф. rosbalt.ru

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