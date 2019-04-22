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Виторган "подставил" Елену Захарову неудачным снимком
По инф. «Аргументы недели»   
22 Апреля 2019 г.
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Пользователи сети обратили внимание на изменения в фигуре 43-летней актрисы Елены Захаровой. На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля артистка появилась в облегающем красном платье.

Виторган "подставил" Захарову неудачным снимком

Эммануил Виторган опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию, на которой можно рассмотреть слегка округлившийся живот Елены Захаровой.

Многим показалось, что такие изменения в фигуре могут быть лишь во время беременности. Другие убеждены, что все дело в неудачном ракурсе. В качестве доказательства пользователи сети приводят фото на страничке самой Елены, где нет даже намека на живот.

По инф. «Аргументы недели»

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