Виски вместо антифриза мог себе позволить сотрудник ДПС в Новосибирске

В Новосибирске после проверки уволен автоинспектор, который вместо незамерзайки залил в омывательный бачок служебного автомобиля виски. (Среди сотрудников ДПС немало тех, кто любит брать взятки, в том числе и такие вот, в виде бутылок виски. И если этот автоинспектор решил использовать не самый дешевый алкогольный напиток в качестве антифриза, то встает резонный вопрос: а сколько у него их таких было? - прим. МГ.)

В середине декабря в соцсетях разошелся ролик, где видно, как сотрудник ДПС в форме забирает из багажника служебного автомобиля бутылку виски Jack Daniels и, смеясь вместе с коллегами и нецензурно выражаясь, заливает его в бачок стеклоомывателя. Автоинспектор при этом заявил, что может себе это позволить, поскольку его пост расположен в «знатном месте». Сотрудники ДПС в тот момент дежурили у ЛДС «Сибирь».

Как сообщили НГС в новосибирском полицейском главке, по результатам служебной проверки сотрудник, заливавший виски, был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Снимавших ролик коллег правоохранителя увольнять не стали.

Коллеги этого автоинспектора, таким образом, можно сказать, подложили ему свинью под хвост, сняв на видео заливку виски в омывательный бачок. Думали ли они о том, что все закончится увольнением коллеги? Возможно и нет, и видео попало в сеть случайно. А может быть этот автоинспектора настолько насолил коллегам, что избавиться от него решили таким вот путем.

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По инф. rosbalt.ru

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