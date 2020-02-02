Высаживать из транспорта детей, не оплативших проезд, запретят по всей России

Во всех регионах РФ будет принят запрет на высадку детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда.

Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя принятия соответствующего закона парламентом Нижегородской области. По словам Турчака, передает «Интерфакс», аналогичные законы будут приняты «во всех регионах без исключения».

Напомним, весной прошлого года Минтранс внес на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков тогда отмечал, что высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена в 12 регионах РФ (Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, республика Тыва).

За последние пару лет в регионах произошло несколько резонансных случаев, когда кондукторы зимой высаживали детей из общественного транспорта, если у ребенка не хватало денег на проезд.

По инф. rosbalt.ru

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