Виртуальный хор из 700 детишек спел песню в поддержку больных коронавирусом

Знаете ли вы, что матрас, на котором вы спите, рекомендуется менять каждые 8-10 лет? За это время он теряет свою ортопедичность, плохо поддерживает позвоночник, накапливает пыль и грязь. Подушку же необходимо менять и того чаще – это зависит от наполнителя, но многие терапевты дают рекомендации обновлять подушки каждые два года, не дожидаясь признаков изнашивания. Если вы вдруг осознали, что качество вашего сна ухудшилось, скорее всего, пора менять подушку или матрас.