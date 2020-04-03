Приостановка работы автомобильных предприятий Европы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 привела к резкому сокращению числа рабочих мест в секторе, — не менее 1 млн человек были уволены или переведены на сокращенный график работы, констатирует газета The Financial Times.

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«Выпуск автомобилей в Европе фактически остановился — такого в секторе никогда не было раньше», — цитирует «Финмаркет» генерального директора Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) Эрика-Марка Уитема.

По данным ACEA, приостановка работы предприятий в секторе, составляющая в среднем 16 недель, привела к потере производства, эквивалентного 1,2 млн машин.

Ранее международное рейтинговое агентство Moodyʼs скорректировало в сторону существенного ухудшения прогноз сокращения продаж легковых автомобилей на мировом рынке в текущем году — до 14% с ожидавшихся в феврале 2,5%.

«Сейчас мы ожидаем, что мировые продажи автомобилей в 2020 году упадут примерно на 14%, что намного больше, чем снижение на 2,5%, которое мы прогнозировали в феврале, в основном из-за резкого снижения потребительского спроса, связанного с коронавирусом», — указал старший вице-президент компании Фальк Фрей.

При этом наиболее резко, по оценкам Moodyʼs, спрос упадет в Западной Европе, где продажи автомобилей рухнут на 21%.

До этого стало известно, что предприятия автомобильной промышленности Китая на фоне улучшения эпидемиологической ситуации смогли возобновить производство на 97%, а коэффициент возврата сотрудников на рабочие места вырос примерно с 50% до 82%. Однако, признал заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь, китайский автопром столкнулся с проблемой слабого потребительского спроса.

Напомним также, что ранее в марте, на фоне усиления пандемии COVID-19, о приостановке производств — на предприятиях в своих странах и на зарубежных площадках — объявляли многие мировые автопроизводители, в том числе Volkswagen, BMW, Jaguar Land Rover, Ford Motor, Renault, PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen).

Тем временем Минпромторг РФ объявил, что подготовил проект постановления правительства, который будет направлен на субсидирование затрат кредитных организаций, связанных с реализацией транспортных средств на льготных условиях.

Однако 30 марта Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в своем письме комитету автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса предупредила, что в РФ готовятся к закрытию и массовым увольнениям до 50% (более чем 1200) автосалонов из-за напряженной ситуации в экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, падения цен на нефть и девальвации рубля.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-2019), была официально зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией. К настоящему времени случаи заражения зафиксированы более чем в 195 странах и районах мира. В целом число инфицированных COVID-2019 в мире превысило, по разным оценкам, 845–850 тыс. человек, скончались около 42 тыс. человек. Пандемия оказывает пагубное воздействие на мировую экономику. Под мощный удар попали такие отрасли, как, в частности, торговля, транспорт, туризм, автопром, сфера развлечений.

По инф. rosbalt.ru

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