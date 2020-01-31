ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Вылечить рак груди с помощью ультразвука? Ученые говорят, вполне реально

По инф. rosbalt.ru   
31 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали уникальный медицинский комплекс, позволяющий лечить опухоль груди с помощью ультразвука. Как отметили в городском комитете по науке и высшей школе, неинвазивное лечение новообразований имеет ряд преимуществ перед хирургическим вмешательством.

Вылечить рак груди с помощью ультразвука? Ученые говорят, вполне реально

Некоторым пациентам наркоз противопоказан, из-за этого нельзя провести операцию. Аппарат, разработанный петербургскими учеными, не требует общей анестезии. Кроме того, он не провоцирует развитие новых раковых заболеваний, не причиняет боли и не оставляет шрамов.

Комплекс уже прошел доклинические исследования.

В дальнейшем ученые Политеха планируют разработать аналогичные приборы для лечения варикозного заболевания вен нижних конечностей, миомы матки, абляции (отторжении части тканей посредством излучений) новообразований в щитовидной железе, простате, абдоминальных структурах.

Ранее специалисты из другого петербургского вуза — Университета ИТМО — сообщили, что создали наноробота, который способен диагностировать и лечить рак. Разработка пока не завершена, ожидаются эксперименты на живых клетках и животных разработки.

Другие публикации о борьбе с этим страшным недугом:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 