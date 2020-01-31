Вылечить рак груди с помощью ультразвука? Ученые говорят, вполне реально

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали уникальный медицинский комплекс, позволяющий лечить опухоль груди с помощью ультразвука. Как отметили в городском комитете по науке и высшей школе, неинвазивное лечение новообразований имеет ряд преимуществ перед хирургическим вмешательством.

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Некоторым пациентам наркоз противопоказан, из-за этого нельзя провести операцию. Аппарат, разработанный петербургскими учеными, не требует общей анестезии. Кроме того, он не провоцирует развитие новых раковых заболеваний, не причиняет боли и не оставляет шрамов.

Комплекс уже прошел доклинические исследования.

В дальнейшем ученые Политеха планируют разработать аналогичные приборы для лечения варикозного заболевания вен нижних конечностей, миомы матки, абляции (отторжении части тканей посредством излучений) новообразований в щитовидной железе, простате, абдоминальных структурах.

Ранее специалисты из другого петербургского вуза — Университета ИТМО — сообщили, что создали наноробота, который способен диагностировать и лечить рак. Разработка пока не завершена, ожидаются эксперименты на живых клетках и животных разработки.

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По инф. rosbalt.ru

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