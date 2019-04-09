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Виктор Сухоруков вышел из больницы
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2019 г.
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Звезда фильма «Брат 2» Виктор Сухоруков закончил лечение в столичной больнице. В НИИ имени Склифосовского сообщили, что медики выписали актера в минувший вторник, 8 апреля. По их словам, с артистом в настоящее время все в порядке.

Виктор Сухоруков вышел из больницы

Виктор Сухоруков обратился за помощью к врачам 4 апреля из-за того, что сильно повредил руку во время спектакля на сцене Театра имени Моссовета.  Актер, пытаясь перепрыгнуть через ковер, споткнулся и неудачно упал.

Накануне сообщалось, что спектакль с участием Сухорукова, намеченный в театре им. Моссовета на 13 апреля,  будет заменен на другой — «Иисус Христос — суперзвезда».

По инф. rosbalt.ru

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