Виктор Сухоруков вышел из больницы

Звезда фильма «Брат 2» Виктор Сухоруков закончил лечение в столичной больнице. В НИИ имени Склифосовского сообщили, что медики выписали актера в минувший вторник, 8 апреля. По их словам, с артистом в настоящее время все в порядке.

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Виктор Сухоруков обратился за помощью к врачам 4 апреля из-за того, что сильно повредил руку во время спектакля на сцене Театра имени Моссовета. Актер, пытаясь перепрыгнуть через ковер, споткнулся и неудачно упал.



Накануне сообщалось, что спектакль с участием Сухорукова, намеченный в театре им. Моссовета на 13 апреля, будет заменен на другой — «Иисус Христос — суперзвезда».

По инф. rosbalt.ru

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