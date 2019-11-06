Видеофакт: человек был в метрах от смерти. Спасся, упав на рельсы перед поездом!

Мужчина в американском городе Окленд (штат Калифорния) упал прямо перед подъезжающим поездом, но сумел выжить.

Как передает ABC, его спас начальник транспортной системы скоростных электропоездов «Bay Area Rapid Transit» (BART). Он заметил падение человека на рельсы и вытащил на платформу, когда поезд был всего в 18 метрах.

В результате инцидента упавший на железнодорожные пути не пострадал. Отмечается, что он был «в неадекватном состоянии» после употребления алкоголя или наркотических веществ.

...Вот так стечение обстоятельств может поставить человека перед лицом Смерти, а другое стечение обстоятельств тут же спасти. Вот уж точно: мы не знаем как и при каких обстоятельствах с нами произойдет неизбежное. И вот еще некоторые заголовки для тех, кто любит поразмышлять о парадоксах встречи с Костлявой:

По инф. rosbalt.ru

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