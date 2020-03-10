Видео: в Австралии запустили в небо воздушный шар... в виде грудастого кита

На фестивале воздушных шаров в Канберре публика полюбовалась запуском необычного аэростата. 34-метровый Skywhale представляет собой улыбающегося кита, «мутировавшего» в черепаху с лапами в форме то ли вымени, то ли женских грудей.

Художница Патриша Пуччинини создала этого «монстра» еще к столетию столицы страны, отмечавшемуся в 2013 году. Но Skywhale был первоначально раскритикован общественностью; особое недовольство вызывала сумма, затраченная на скульптуру — 300 тыс. австралийских долларов.

Спустя семь лет фантастическое создание Пуччинини все-таки поднялось в небо, вызвав на этот раз здоровый ажиотаж. Посмотреть на полет огромного «кита» собрались сотни посетителей, передает BBC News.

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По инф. rosbalt.ru

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