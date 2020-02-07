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Видео: пес из США может держать в пасти одновременно шесть теннисных мячей
По инф. Российской газеты   
07 Февраля 2020 г.
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Шестилетний золотистый ретривер Финли из небольшого городка Канадайгуа в штате Нью-Йорк претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Он может держать в пасти одновременно шесть теннисных мячей. Пес-конкурент имеет показатель в пять мячей, сообщает USA Today.

В США золотистый ретривер может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Владельцы Чери и Роб Моллой не могут нарадоваться на своего питомца. Дочь Эрин, по настоянию которой и купили собаку, заметила пристрастие Финли и поощряла его к занятиям. Так, пес со временем стал собирать мячей все больше.

Причем, первый и последующий мячи, вплоть до четвертого, даются относительно легко, затем, раздвигая пасть, с трудом он помещает еще два. Не беда, если хозяева в шутку выдернут один из мячей, и они упадут на землю. Финли вновь терпеливо соберет весь комплект и доставит к цели.

«Он приносит радость не только нам, но и многим другим людям», — говорит Чери Моллой. У Финли в Instagram имеются фанаты по всему миру, которые за него искренне болеют и желают новых достижений. Дочь Эрин твердо намерена официально оформить рекордное достижение любимца и получить заслуженный диплом.

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