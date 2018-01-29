Вычтут за аренду

Минстрой разработал законопроект о налоговом вычете для арендаторов квартир. Получить его смогут только обладатели долгосрочных договоров найма помещений. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, пишет "Российская газета".
Если арендный договор заключен на срок более 11 месяцев и зарегистрирован в Росреестре, арендатор сможет рассчитывать на получение налогового вычета в размере 13 процентов от затраченных средств.
"Такие нормативные инициативы мы подготовили и в ближайшее время придем к Николаю Петровичу Николаеву, главе Комитета Госдумы по собственности, и Галине Петровне (Хованской), главе Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, за помощью и экспертной оценкой", - сообщил Никита Стасишин на "круглом столе" в Госдуме.
Минстрой полагает, что эта мера будет способствовать выводу из тени доходов, полученных от нелегальной аренды квартир, с которых сейчас не платятся налоги в бюджет.
Сейчас вернуть уплаченный НДФЛ могут покупатели квартир с 2 миллионов рублей, то есть не более 260 тысяч рублей. Вычеты на покупку и аренду квартир будут тесно связаны. Вернуть налоги с аренды смогут только наниматели, которые не пользовались вычетом при покупке жилья. Правило работает и в обратную сторону. Если имущественный вычет на покупку жилья использован не полностью, остаток можно будет получить в виде вычета по найму жилья, и наоборот.
Для получения вычета арендаторам нужно будет подавать декларацию в налоговую инспекцию. Как и в случае с вычетом на покупку жилья, возврат налога с аренды будет перечисляться на счет в банке. Также налог можно будет вернуть на работе. Для этого нужно получить в налоговой документ, позволяющий не вычитать НДФЛ из зарплаты.
Вернуть налоги с аренды смогут только наниматели, которые не пользовались вычетом при покупке жилья
"Наниматели не обращаются в налоговую по этим вопросам, ввиду отсутствия такой надобности. Этим пользуются собственники, которые скрывают свой доход и не платят налоги, - поясняет Кирилл Кокорин, юрисконсульт Юридической службы ИНКОМ-Недвижимость. - Законопроект поможет налоговикам вычислить наймодателей, уклоняющихся от выплаты налогов: наниматель, желая получить вычет, сам придет и сообщит о факте сдачи квартиры, к тому же подтвердит это документально".
Эксперт поясняет, что законопроект мотивирует нанимателя сообщить о найме квартиры. В результате у налоговиков появляются основания для доначисления налогов собственнику, который скрыл свои доходы от сдачи жилья в аренду.
Кроме того, это поможет налоговикам увеличить поступления в бюджет. И уравнять условия для физических и юридических лиц - арендодателей, отмечает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Сегодня собственники, которые сдают жилье без уплаты налогов, создают конкуренцию государственным и частным институтам, развивающим арендное жилье. Так как юрлица уплачивают налоги со своей деятельности.
Однако проблемой является то, что большинство договоров сегодня заключается на 11 месяцев, и у владельцев квартир не появляется необходимости регистрировать их. Арендодатели не испытывают неудобств от того, что раз в 11 месяцев договор приходится перезаключать. Для них это является основанием пересмотреть условия сдачи жилья или расторжения договора и поиска новых жильцов.
Регистрация договора выглядит для них сегодня дополнительной процедурой с неясными выгодами. И законопроект не содержит норм, стимулирующих собственников переходить на регистрацию договоров аренды.
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