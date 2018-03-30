Вычеркнуть лишнее

Повышение тарифов ЖКХ - неприятное событие почти для каждого собственника жилья. Но даже в обычной ежемесячной платежке, без всяких повышений, можно найти лишние строчки. Чтобы отказаться от одних статей расходов, придется посетить МФЦ, а другие можно просто вычеркнуть ручкой, пишет "Российская газета".

Исключить из платежки ненужные услуги

Не слушаем, но платим

Самой распространенной невостребованной услугой в квитанции является "радио и оповещение", за нее приходится платить 99,12 рубля в месяц. За год натекает больше тысячи. Раньше отказаться от этой услуги можно было только в офисе компании по радиовещанию и оповещению. Теперь отключить радиоточку можно в любом МФЦ.

Прежней, с личным посещением офиса компании, остается пока схема отключения телеантенны. Даже если вы уже давно пользуетесь цифровым ТВ, пока вы лично не обратитесь в офис "Ростелекома", за пользование антенной с вас будут взимать ежемесячно 204 рубля.

Навязчивое страхование

В квитанции может обнаружиться и сумма за добровольное страхование. Страховка в квитанции по квартплате официально носит название "социальной" и оплачивается, чтобы обеспечить возмещение убытков собственника квартиры в случае ущерба застрахованному имуществу. Дело, кажется, благое. Надо бы оплатить. Смущает лишь то, что на руки застрахованный не получает полиса, не знает детали страхования. Так что если страховой случай все же произойдет, его будет непросто доказать и возместить потери.

Если уж хотите обезопасить себя от пожаров, проливов воды и других катаклизмов, заключите договор с конкретной компанией.

Отказаться от "социальной" страховки просто, нужно не оплачивать эту графу расходов. Можете смело вычеркивать ручкой эту строку в платежке. Этот вид страхования добровольный, так что насчитать задолженность управляющая компания (УК) не вправе.

Счет на перерасчет

Существенную экономию дает право собственников на перерасчет. Воспользоваться им можно, если владелец квартиры уезжал, если качество поставляемых ресурсов было низким или были перебои с его подачей. "Если жильцы уезжают из квартиры больше чем на пять дней, то могут сделать перерасчет за холодную и горячую воду, водоотведение, электричество и услуги по вывозу мусора", - рассказывает Наталья Круглова, глава компании "Метриум".

Воспользоваться этой возможностью смогут только те, у кого в квартире или доме технически нельзя поставить счетчики. В основном это жители старого жилого фонда. Чтобы получить новую квитанцию, нужно в течение месяца после возвращения из поездки принести в УК акт обследования, доказывающий невозможность установки индивидуальных счетчиков, и документы, которые подтверждают временное отсутствие. К ним относятся билеты на поезд или самолет, счета за проживание в гостинице, командировочное удостоверение. Тем, кто проживает летом на даче, можно получить справку у председателя СНТ или главы сельского поселения. Коммунальная служба рассмотрит обращение и начислит меньший платеж за следующий месяц.

Обратиться за перерасчетом можно и если страдает качество ресурсов. К примеру, горячая вода слишком холодная. "Мы обратились за перерасчетом, когда с началом отопительного сезона у нас не включили отопление. Его не было примерно три недели. Приложили счета за электроэнергию, чеки за купленные обогреватели - в общем, все, что демонстрировало бы, какой ущерб мы понесли. После перерасчета к нам вернулись 4,5 тысячи рублей", - говорит Ирина, жительница новостройки на юге Москвы.

Помыли дважды

Недобросовестные УК нередко вносят в счет дополнительные услуги, за которые жильцы и так платят. "Например, добавляют поддержание чистоты в подъезде, озеленение придомовой территории, замену стояков. Все это уже входит в пункт "содержание и ремонт жилых помещений", поэтому нужно следить, чтобы подобных строк в квитанции не было", - поясняет Круглова. А если в платежке есть непонятные графы, то стоит обратиться в УК.

Доходный дом

Собственники жилья могут заработать на сдаче в аренду крыш. Плату владельцы квартир смогут получить с интернет-компаний, которые используют чердаки их домов для установки своего оборудования.

В новостройках провайдеры, как правило, ставят свое оборудование уже на этапе строительства, оно является частью дома. В старых домах за прокладку проводов и размещение оборудования на чердаке они обязаны платить жильцам.

Собственники часто даже не знают, что провайдеры платят за пользование общим имуществом дома. "В большинстве случаев разговор об этом ведется с УК. И деньги растворяются на ее счетах", - говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор центра "ЖКХ Контроль". Пользоваться чердаком можно только с согласия собственников. И решение это должно быть принято на общем собрании.

Последние годы суды отказывали собственникам квартир в праве получать плату за размещение провайдерами оборудования в доме. Теперь владельцы квартир получили поддержку в виде решения Верховного суда (определение от 01.03.2018 N 306-КГ17-17056).

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/ Ирина Жандарова

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