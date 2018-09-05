Выборг: найден кирпич с неизвестной средневековой настольной игрой

В Выборгском замке нашли кирпич XVI века, на котором до обжига было нарисовано поле для неизвестной настольной игры, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ИИМК РАН.

Игра близка к го, а также нардам и шашкам. Возможно, поле изготовлено для старинной игры «Мельница», известной с IX—X веков. Она была распространена в Средней Азии, откуда по торговым путям попала в Балтийский регион и в Европу. Это логическая игра для двух игроков с фишками разного цвета, обычно в нее играли на досках.

Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ