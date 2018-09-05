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Выборг: найден кирпич с неизвестной средневековой настольной игрой
По инф. rosbalt.ru   
05 Сентября 2018 г.
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В Выборгском замке нашли кирпич XVI века, на котором до обжига было нарисовано поле для неизвестной настольной игры, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ИИМК РАН.

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Игра близка к го, а также нардам и шашкам. Возможно, поле изготовлено для старинной игры «Мельница», известной с IX—X веков. Она была распространена в Средней Азии, откуда по торговым путям попала в Балтийский регион и в Европу. Это логическая игра для двух игроков с фишками разного цвета, обычно в нее играли на досках.

Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию.

По инф. rosbalt.ru

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