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Вьетнамка жаловалась на боль в ухе. Оказалось, там поселился... паук!
По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
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В больницу вьетнамской провинции Хайзыонг с жалобами на боль в ухе обратилась женщина. Врачи осмотрели пациентку с помощью эндоскопа и выяснили, что в наружном слуховом проходе живет паук.

Вьетнамка жаловалась на боль в ухе. Оказалось, там поселился... паук!

Паука достали из ушного канала женщины лучом света.

Подобный случай произошёл во Вьетнаме с жителем провинции Бакзянг. У мужчины в ухе поселился таракан. К врачам вьетнамец решил обратиться только тогда, когда почувствовал болезненные ощущения. А в Великобритании 28-летняя женщина и вовсе прожила 11 лет с пулей в ухе.

  • Новости о болезнях уха, горла и носа можно почитать по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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