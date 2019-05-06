Ветеранский пиджак с медалями попал на свалку

В Долинском районее под Южно-Сахалинском местный житель обнаружил на несанкционированной свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны, передает «Интерфакс».

По информации агентства, мужчина также нашел ксерокопию паспорта ветерана. Он передал свою находку руководству регионального отделения ДОСААФ. Организация нашла родственников ветерана и установила, что вещи выбросили на помойку сотрудники клининговой компании, делавшей уборку в квартире.

Как сообщила дочь ветерана, ее отец скончался в феврале прошлого года. Ее маме — 94 года, поэтому женщина нанимает для уборки в ее квартире специалистов. Работники клининговой компании сочли одежду, ордена и документы хламом и вывезли их за город как мусор.

Информация о компании, устроившей несанкционированную свалку, передана контролирующим органам.

По инф. rosbalt.ru

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