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Ветеранам Великой отечественной дадут прибавку к пенсии
По инф. polit.ru   
02 Мая 2019 г.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменяет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменяет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.

Сообщается, что закон позволит увеличить пенсии ветеранов в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц. По данным РИА Новости, правительство предусматривает выделение на эти цели 0,95 миллиарда рублей в 2019 году и до 1,42 миллиарда рублей в последующие годы.

Закон был разработан в связи с указом президента о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Закон вступает в силу с 1 мая.

Polit.ru

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