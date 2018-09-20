Ветеранам обороны Москвы вручат по 10 тысяч рублей матпомощи

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому ветераны к 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой получат по 10 тыс. рублей. Об этом стало известно на заседании президиума правительства Москвы в среду.

Единовременная матпомощь полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также участникам обороны Москвы. Ожидается, что выплаты получат 11 тыс. 348 ветеранов.

Уточняется, что выплата составит 10 тыс. рублей, как и в предыдущие годы.

По инф. rosbalt.ru

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