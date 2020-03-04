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Ветерана Сталинградской битвы лишили жилья. Кто? Да мошенники!
Светлана Песоцкая (Калининград), rg.ru   
04 Марта 2020 г.
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В Калининграде следователи СК РФ приняли к производству уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 96-летнего инвалида, ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы.

Ветерана Сталинградской битвы лишили жилья. Кто? Да мошенники!

Ветеран обратился в прокуратуру, после чего к нему домой пришел прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин. Фронтовик рассказал, что лишился своего единственного жилья. Вместо договора пожизненной ренты с содержанием с ним заключили договор купли-продажи квартиры. Но денег за квартиру он не получил.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения закона, сообщили в пресс-службе ведомства. По требованию прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Кроме того, подготовлено апелляционное представление прокуратуры на решение суда, которым ветерану отказано в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи квартиры. Ход расследования уголовного дела и восстановление прав ветерана на единственное жилье находится на контроле в прокуратуре.

По уголовному делу, поступившему из полиции, в сжатые сроки будет проведен комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, заверили в пресс-службе регионального СК.

По предварительным данным следствия, инцидент с квартирой произошел в мае 2018 года. Знакомый ветерана обманом уговорил его подписать документы и таким образом завладел его квартирой в центре Калининграда — на улице Генерала Соммера. Расследование уголовного дела продолжается.

Мошенники, увы, не перестают дурить доверчивых пожилых людей, и самое страшное, что оставляют бережливых пенсионеров не только без денег, но и даже без жилья. Поэтому очень важно знать об их уловках и ни в коем случае на них не вестись. Если у вас возникают сомнения, то обязательно консультируйтесь со своими детьми или еще кем-то, и только потом решайте, доверять ли деньги кому-то или нет. И обращайте внимание, под каким документом ставите подпись.

  • Еще об уловках мошенников, на которые часто попадаются пожилые люди - по ссылке.

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