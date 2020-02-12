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Ветеран труда подарил карельским депутатам два рулона туалетной бумаги
По инф. rosbalt.ru   
12 Февраля 2020 г.
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Ветеран труда вручил туалетную бумагу президиуму законодательного собрания Карелии. Как сообщили в петрозаводском горкоме КПРФ, таким образом 1-й секретарь горкома Сергей Андруневич решил символически «отблагодарить» власти за мизерную компенсацию льгот.

Ветеран труда подарил карельским депутатам два рулона туалетной бумаги

Подполковник ФСБ в запасе, бывший летчик погранвойск Сергей Андруневич пришел на заседание парламента Карелии и передал рулон туалетной бумаги в президиум. По его словам, два рулона бумаги — это все, что он сможет купить на 21 рубль. Именно такой размер составила «ветеранская прибавка» в республике Карелия.

«После того, как я узнал об индексации компенсации за проезд и телефон в размере 21 рубль, я решил купить подарок, который можно приобрести на эти „большие деньги“. Это были два рулона туалетной бумаги. И я вручил рулон руководству, которое таким образом проявляет „заботу“ о людях пожилого возраста. Ведь та компенсация, которая была присуждена Конституционным судом, была формально исполнена законодательным собранием и правительством Карелии. Но это является плевком в лицо ветеранам труда», — заявил Сергей Андруневич.

Ветеранские выплаты не индексировались в Карелии 12 лет. Конституционный суд в 2019 году признал это нарушением и обязал власти провести индексацию. Чиновники и депутаты решили увеличить сумму компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи на 21 рубль.

  • Напомним, ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) для льготников проиндексировали с 1 февраля 2020 года. По закону входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг может предоставляться в натуральной или денежной форме. На 3 процента вырос денежный эквивалент социального набора.  Индексация затронула более 60 категорий льготников, в числе которых: инвалиды І, ІІ, ІІІ групп, а также дети-инвалиды; участники ВОВ, инвалиды ВОВ и их родственники; ветераны боевых действий и родственники погибших; Герои СССР и России; ликвидаторы и лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Всего федеральные льготы в России получает более 15 миллионов человек.
  • В рублях добавка, к примеру, ветеранам труда Магаданской области, составит 732 рубля 34 копейки (рост на 22 рубля). А для тружеников тыла выплаты поднимут на 25 рублей - до 845,83 рублей.
Напомним, что с 1 января 2020 года были проиндексированы выплаты... Подробнее: https://2018god.net/s-1-fevralya-2020-goda-vyrastut-doplaty-pensioneram-i-lgotnikam/

По инф. rosbalt.ru

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  • Ветеран труда подарил карельским депутатам два рулона туалетной бумаги
    Ветеран труда вручил туалетную бумагу президиуму законодательного собрания Карелии. Как сообщили в петрозаводском горкоме КПРФ, таким образом 1-й секретарь горкома Сергей Андруневич решил символически «отблагодарить» власти за мизерную компенсацию льгот.
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