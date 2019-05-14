Вести из побежденной когда-то страны: сколько зарабатывает немецкий рабочий?

Стало известно, сколько в среднем получают рабочие в Германии. Исследование провели эксперты портала StepStone, передает DW. Данные опубликованы практически одновременно с празднованием очередной годовщины Великой Победы - но не стоит искать тут политической взаимосвязи, просто так совпало... Но все равно задуматься есть над чем.

Например, над тем, как так получилось, что разгромленная когда-то СССР и их союзниками страна - смогла восстановиться, построить нормальное общество и здоровую экономику?

Итак, про исследование: специалисты изучили доходы 85 тысяч человек.

Оказалось, что средняя зарплата рабочих в Германии составляет 43 тысячи евро год, а 58 тысяч евро получают сотрудники с квалификацией Meister или Techniker, в подчинении которых находится несколько работников. Зарплата машинистов в среднем составляет 43,6 тысячи евро, садовников — около 32 тысяч евро.

Также выяснилось, что в восточных землях Германии рабочие зарабатывают более чем в полтора раза меньше, чем те, кто трудится в западной части страны (т.е. труд в бывшей про-советской ГДР более дешев, люди меньше денег требуют от работодателя, скромнее в запросах).

Напомним, недавно российское правительство анонсировало, что в ближайшие годы РФ постарается войти в пятерку наиболее развитых экономик и опередить эту самую Германию. За счет чего это будет сделано - не очень понятно (идут хвалы волшебным планам под названием "национальные проекты", которые, по большому счету, сводятся к бюджетным затратам и господдержке крупного бизнеса). Между тем, действительно здоровая экономика - основанная на конкуренции, правовой защите собственности и интересов всех предпринимателей - тоже ведь не будет стоять на месте. По идее, чтобы "догнать и перегнать Германию" в мирном, на этот раз, соревновании - надо делать то же самое, разве нет?

Посмотрим через пятилетку - и сравним зарплаты (и покупательские возможности!) российского рабочего и германского. Все-таки конкретные цифры не дадут утонуть в иллюзиях!

Polit.ru

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