ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Вести из «китовой тюрьмы»: узники — на свободе. Но не все...
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

Все косатки выпущены на свободу из бухты Средняя в Охотское море. В неволе остаются 74 белухи. Напомним, мы с напряжением следим за этой скандальной историей, которая потрясла многих зоозащитников во всем мире (и даже до Кремля дошла)...

Вести из «китовой тюрьмы»: узники — на свободе. Но не все...

По данным ВНИРО, последнюю группу животных перевезли на 1800 км из бухты Средняя к побережью Охотского моря. После установки спутниковых меток две косатки и шесть белух были выпущены в естественные условия обитания.

Отойдя на судне на 500 м от берега, косатки одновременно оказались в море. Вскоре они вместе ушли в северную часть залива. Белух выпускали поочередно непосредственно возле берега. После освобождения от строп носилок. Белухи сразу ныряли под воду и визуально отследить их перемещение было невозможно. Двум крупным особям установили спутниковые метки.

Заголовки по теме, кто не был в курсе событий с "китовой тюрьмой":

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 