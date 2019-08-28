Вести из «китовой тюрьмы»: узники — на свободе. Но не все...

Все косатки выпущены на свободу из бухты Средняя в Охотское море. В неволе остаются 74 белухи. Напомним, мы с напряжением следим за этой скандальной историей, которая потрясла многих зоозащитников во всем мире (и даже до Кремля дошла)...

По данным ВНИРО, последнюю группу животных перевезли на 1800 км из бухты Средняя к побережью Охотского моря. После установки спутниковых меток две косатки и шесть белух были выпущены в естественные условия обитания.

Отойдя на судне на 500 м от берега, косатки одновременно оказались в море. Вскоре они вместе ушли в северную часть залива. Белух выпускали поочередно непосредственно возле берега. После освобождения от строп носилок. Белухи сразу ныряли под воду и визуально отследить их перемещение было невозможно. Двум крупным особям установили спутниковые метки.

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По инф. rosbalt.ru

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