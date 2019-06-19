Вести из Чемодановки: задержали почти три десятка участников побоища

Конфликт между жителями села Чемодановка Пензенской области и цыганами перерос в задержание почти трёх десятков человек. Их арестовали в рамках уголовного дела о массовой драке и убийстве. Есть и другие новости из местечка, где создалась взрывоопасная ситуация на бытовой и межэтнической почве (а мы все представляем, до каких масштабов могут дойти страсти, когда торжествует принцип "кровь за кровь"...)

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Напомним, конфликт с участием цыганской общины в селе Чемодановка произошел 13 июня. В результате травмы получили пять человек, двое из них были госпитализированы. Один из участников драки, получивший ножевое ранение, позже умер в больнице. Это был мужчина 1985 года рождения. Другой пострадавший находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики говорят, что в состоянии пациента есть "небольшие" улучшения.

Началось всё с того, что беременная жительница села рассказала мужу о приставании к ней нескольких цыган. Потом похожий случай произошел с другой замужней женщиной. В итоге в селе начались беспорядки. Так словесный конфликт перерос в драку с использованием физической силы. МВД, в свою очередь, назвало причиной инцидента «бытовой конфликт».

Полиция возбудила несколько уголовных дел — по ч. 4 ст. 111 УК РФ и по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и ст. 213 УК РФ. Арестованы 28 человек.

После драки цыганская община выехала из Чемодановки и соседнего села Лопатки переехали к знакомым — в частности, в Волгоградскую и Астраханскую области, но массового въезда в Волгоградскую область не было, сообщил местным журналистам во вторник зампредседателя комитета по делам национальностей Волгоградской области Николай Москаленко.

Президент Ассоциации цыган по ЮФО Артур Горбатов сообщил, что к родственникам в Волгоградскую область «переждать конфликтную ситуацию» приехали порядка 4-5 семей.

«Сегодня я созвонился с руководителем Пензенской области — уже многие цыгане возвращается обратно. Ситуация нормализуется. Нет повода нашему населению переживать», — сказал Горбатов. Он добавил, что цыгане из Пензенской области имеют связи в основном в Саратовской, Астраханской областях и Ставропольском крае.

Между тем населённые пункты, где произошёл конфликт, до сих пор охраняет полиция. Власти Волгоградской области заверили журналистов, что "продолжают мониторить ситуацию в регионе и держат ее на контроле".

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Врачи уточнили состояние тяжелораненого мужчины, который был втянут в драку жителей Чемодановки с цыганским меньшинством.

Пострадавший сейчас находится в реанимации главной областной больницы в региональной столице. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, информировал местный Минздрав. Медики заметили «небольшое» улучшение в состоянии пациента.

По инф. rosbalt.ru

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