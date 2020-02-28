Весна уже тут: первые тюльпаны распустились на Камчатке

Первые тепличные тюльпаны начали срезать на Камчатке к 8 Марта.

К Международному женскому дню в 2020 году местные цветоводы увеличили количество сортов и объём посадок. Теперь флористы смогут составлять букеты из тюльпанов любых цветов — от ярко-красного до белого. Некоторые сорта имеют сразу два цвета.

Примечательно, что часть растений имеет необычную форму — к примеру, в виде бокала для шампанского. Есть и уникальные цветы, отличающиеся размерами, — в местных теплицах растут тюльпаны высотой до шестидесяти сантиметров.

Отмечается, что самой большой популярностью у покупателей на Камчатке пользуются цветы красного цвета — на них приходится до половины рынка. Среди преимуществ цветов, выращенных местными производителями, — устойчивость. Такие растения дольше сохранятся в первозданном виде. Кроме того, камчатские тюльпаны стоят дешевле импортных.

По инф. pnp.ru

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