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Весенняя аллергия на пыльцу: советы
По инф. rosbalt.ru   
23 Апреля 2019 г.
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Роспотребнадзор разместил на своем сайте советы для страдающим от сезонной аллергии на пыльцу. Симптомы такой аллергии — насморк, заложенность носа, чихание, отечность носа и глаз, зуд.

Весенняя аллергия на пыльцу: советы

Ведомство советует аллергикам пореже выходить на улицу, избегать выездов на природу (дача, пикники, шашлыки), чтобы свести контакты с пыльцой к минимуму. По возвращении с улицы аллергикам советуют принять душ, вымыть голову, прополоскать рот и промыть нос и глаза физраствором. Окна в доме лучше держать закрытыми.

Также Роспотребнадзор советует отказаться от употребления орехов, косточковых фруктов, зелени, специй и меда, поскольку эти продукты могут дать перекрестную реакцию с пыльцой. Лучше также в период сезонной аллергии отказаться от фитотерапии и косметических средств с натуральными растительными компонентами.

Если человек подозревает у себя или своих близких сезонную аллергию, то нужно обратиться к врачу, выявить аллерген и принимать назначенные специалистом лекарства. Еще статьи и советы о здоровье - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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