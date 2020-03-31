Весенний призыв а армию — по плану, и никаких там «но»

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 135 тыс. человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек», — отмечается в документе.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывники пройдут обязательный двухнедельный карантин после прибытия в воинские части.
В прошлом году в ряды российской армии было также призвано 135 тыс. человек.
Иногда в процессе ремонтных работ бывает нужна штукатурка стен. Этот вид отделки необходим, когда есть цель выровнять стены или создать дополнительный слой поверх стыковочных, тем самым сгладив последние. Штукатурить стены бывает надо для увеличения прочности основания, чтобы создать дополнительный барьер от звука, холода и других нежелательных проявлений. И, конечно, штукатурка стен может преследовать декоративную функцию.
Органы местного самоуправления (МСУ) могут получить право направлять средства на обеспечение служебным жильем участковых уполномоченных полиции в том районе, где они работают. Законопроект об этом 31 марта планирует рассмотреть Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Авторами инициативы вступили председатель палаты Вячеслав Володин, а также главы Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и Комитета по информполитике Александр Хинштейн (оба «Единая Россия»).
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У Владимира Винокура, друга эстрадного певца Льва Лещенко, госпитализированного в больницу в Коммунарке с коронавирусом, не выявили инфекции. Об этом народный артист РСФСР сообщил в своем Инстаграме, приложив фотографию анализа.
Великий актер Армен Джигарханян уже несколько месяцев не появляется на публике. Корреспондент Sobesednik.ru пообщалась с другом Армена Борисовича, продюсером и актером Марком Рудинштейном, который, увы, только подтвердил тревожные слухи о состоянии здоровья прославленного артиста.
79-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго, ранее сообщившего, что он заразился коронавирусом и из-за осложнений, вызванных инфекцией, помещен в частный госпиталь в Мексике, в воскресенье выписали.
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