Весенний призыв а армию — по плану, и никаких там «но»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 135 тыс. человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек», — отмечается в документе.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывники пройдут обязательный двухнедельный карантин после прибытия в воинские части.

В прошлом году в ряды российской армии было также призвано 135 тыс. человек.

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По инф. rosbalt.ru

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