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Весенние каникулы внукам продлили до трех недель
По инф. Парламентской газеты   
18 Марта 2020 г.
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Из-за распространения коронавируса весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, образовательные учреждения организуют дистанционное обучение школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке систем образования в регионах.

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«С понедельника (23 марта — прим. ред.) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы», — проинформировал он.

С 21 марта московские школы, детские кружки и секции переводят на дистанционный режим обучения. Петербургские школьники перешли на дистанционное обучение с 16 марта.

Власти Китая в конце прошлого года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалистами было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала заболеванию официальное название — COVID-19. В России на сегодняшний день выявлено 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Внукам такая новость, конечно, только в радость, ведь в детстве больше всего не хочется как раз ходить в школу. А вот взрослым, конечно, из-за этого хлопот только прибавится. Но тут ничего не поделаешь, если есть угроза, то нужно сделать все возможное, чтобы ее избежать.

По инф. Парламентской газеты

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