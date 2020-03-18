Весенние каникулы внукам продлили до трех недель

С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Из-за распространения коронавируса весенние каникулыв школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, образовательные учреждения организуют дистанционное обучение школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке систем образования в регионах.
«С понедельника (23 марта — прим. ред.) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы», — проинформировал он.
С 21 марта московские школы, детские кружки и секции переводят на дистанционный режим обучения. Петербургские школьники перешли на дистанционное обучение с 16 марта.
Власти Китая в конце прошлого года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалистами было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала заболеванию официальное название — COVID-19. В России на сегодняшний день выявлено 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Внукам такая новость, конечно, только в радость, ведь в детстве больше всего не хочется как раз ходить в школу. А вот взрослым, конечно, из-за этого хлопот только прибавится. Но тут ничего не поделаешь, если есть угроза, то нужно сделать все возможное, чтобы ее избежать.
Из-за распространения коронавируса весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, образовательные учреждения организуют дистанционное обучение школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке систем образования в регионах.
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн застрял в лифте детской областной больницы Биробиджана. Он приехал в медучреждение, чтобы проверить качество ремонта, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Полиция Петербурга пресекла деятельность организации эзотерического толка, участники которой похищали денежные средства у граждан под видом оказания мистических услуг. На счету группы как минимум 5 преступлений. Мошенники выманили у своих клиентов более 6 млн рублей.
Президент РФ Владимир Путин 17 марта впервые провел коллегию Генпрокуратуры с ее новым руководителем Игорем Красновым. Глава государства заявил о том, что нарушений прав осужденных по-прежнему очень много, что каждое второе преступление в России остается нераскрытым и что правоохранителям не удается достичь успеха в борьбе с незаконными вырубками. Публикуем отрывки выступления президента.
Вам приходилось когда-нибудь видеть ребенка, идущего в футболке с надписью, к примеру: «Танцевальный клуб «Колокольчик» Илья»? Стоит знать, что такую вещь маленькому человеку купить в обычном магазине было нельзя, только заказать в фирме, которая предлагает услуги печати на ткани. Ведь нанесенный текст подчеркивает индивидуальность обладателя футболки, точно называет его имя и принадлежность к определенному творческому коллективу. Обычные производители футболок так не работают. Зато есть фирмы в сфере полиграфии, которые имеют подобные предложения.
Весь мир — и киноиндустрию, в частности — лихорадит из-за зловещего коронавируса, срывающего премьеры и съёмки, заражающего обычных граждан и звёзд. Среди знаменитостей уже подтверждено наличие заразы у Тома Хэнкса, Ольги Куриленко, Идриса Эльбы и Кристофера Хивью.
На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью. (Такие страшные случаи назвать редкими нельзя, увы... и каждый раз с тревогой думаешь, что же пережил этот малыш... прим. МГ.)
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