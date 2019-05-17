Вернуть былую мощь Минскому автозаводу — задача амбициозная

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал повысить эффективность деятельности Минского автомобильного завода. Об этом он заявил на встрече с новым руководителем МАЗа.

«Мы это предприятие не можем потерять. МАЗ, БелАЗ, МТЗ — это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения», — сказал президент.

Глава государства отметил большие потенциальные возможности МАЗа, обратив внимание на плохие экономические показатели завода. «Мы не можем держать убыточное предприятие», — заявил Лукашенко.

«Если вы там справитесь с этой работой, я вам лично буду очень благодарен», — сказал президент, обращаясь к новому гендиректору МАЗа, пообещав ему в скором времени посетить предприятие.

Минский завод начал свою работу в 1944 году — сразу после освобождения столицы Белоруссии, осуществляя сборку автомобилей из готовых деталей. С 1948 года приступил к их серийному производству. В свое время продукция МАЗа поставлялась более чем в 50 стран мира. В настоящее время Минский автомобильный завод кроме грузовиков и самосвалов производит также автобусы и троллейбусы.

По инф. rosbalt.ru

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