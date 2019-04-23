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Великий герцог Люксембургский ушел из жизни в кругу близких людей
По инф. rosbalt.ru   
23 Апреля 2019 г.
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Великий герцог Люксембургский Жан не дожил двух лет до своего векового юбилея, говорится в сообщении его сына — правящего герцога Анри.

Великий герцог Люксембургский ушел из жизни в кругу близких людей

Согласно заявлению дворца, отрекшийся от престола в 2000 году герцог скончался в возрасте 98 лет. Страной он правил 36 лет с 1964 года, после чего передал корону сыну.

Анри заявил, что в последние часы его отца окружали близкие люди.

«С великой скорбью сообщаю о смерти моего любимого отца, его Королевского Высочества великого герцога Люксембургского Жана, который оставил нас в окружении семьи», — гласит сообщение.

Герцог Жан встал во главе государства после отречения от престола его матери великой герцогини Шарлотты Люксембургской.

По инф. rosbalt.ru

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