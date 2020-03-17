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Вдова Юрия Любимова попала под колёса автомобиля на «зебре»
По инф. rosbalt.ru   
17 Марта 2020 г.
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Журналисты выяснили детали аварии, участницей которой стала вдова экс-худрука театра на Таганке Юрия Любимова. Инцидент произошел вечером 16 марта на углу улицы Пречистенка и Кропоткинского переулка.

Вдова Юрия Любимова попала под колёса автомобиля на «зебре»


73-летняя Каталина Любимова-Кунц переходила дорогу по нерегулируемому переходу, когда ее сбила машина. Женщина была доставлена в НИИ им. Склифосовского. Врачи зафиксировали у нее вывих правого коленного сустава и перелом правой руки.

По информации СМИ, виновник аварии скрылся, в настоящее время его разыскивают.

По инф. rosbalt.ru

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