Вдова Юрия Любимова попала под колёса автомобиля на «зебре»

Журналисты выяснили детали аварии, участницей которой стала вдова экс-худрука театра на Таганке Юрия Любимова. Инцидент произошел вечером 16 марта на углу улицы Пречистенка и Кропоткинского переулка.

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73-летняя Каталина Любимова-Кунц переходила дорогу по нерегулируемому переходу, когда ее сбила машина. Женщина была доставлена в НИИ им. Склифосовского. Врачи зафиксировали у нее вывих правого коленного сустава и перелом правой руки.

По информации СМИ, виновник аварии скрылся, в настоящее время его разыскивают.

По инф. rosbalt.ru

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